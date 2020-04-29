У Китаї представили електрокар, який може проїхати понад 700 км без підзарядки

Компанія Хpeng Motors, яка вважається конкурентом Tesla Ілона Маска на китайському ринку, представила електричний седан P7.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Хpeng Motors представив електрокар, який зможе конкурувати з Model 3 від Tesla у Китаї, пропонуючи довшу відстань без підзарядки та нижчу ціну", - йдеться у повідомленні.

Електричний седан P7 зможе проїхати без підзарядки до 706 кілометрів, а його вартість становить 36 тисяч доларів США.

У той же час електрокар Model 3 від Tesla, який буде доступний у червні у Китаї, зможе проїхати лише 650 км на одній зарядці, а його вартість сягає 48 565 доларів США.

Як повідомляє портал Engadget, седан P7 може розігнатися до «сотні» за 4,3 секунди.

В самому автомобілі встановлені 12 ультразвукових сенсорів, 5 міліметрових хвильових радарів та 14 камер.

Автомобіль вже можна замовити на сайті компанії, а доставлення очікується з червня цього року.