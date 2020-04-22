Tesla покращила розгін до "ста" Model S та Model X

Компанія Tesla Ілона Маска покращила розгін з місця до 100 км за годину для електрокарів Model S Performance та Model X Performance на 0,1 секунди.

Про це повідомляє портал Teslarati.

«Tesla формально оновила прогнози щодо розгону седану Model S Performance та позашляховика Model X Performance. Відтак обидва електрокари зможуть розігнатися до 100 км за годину з місця за 2,3 секунди й 2,6 секунди відповідно», - йдеться у повідомленні.

Завдяки оновленню програмного забезпечення, електрокар зможе відтепер розігнати до «сотки» за 2,3 секунди замість попередніх 2,4. Цей показник схожий на розгін гіперкара Lamborghini Huracán Performante.

Зазначається, що інший електрокара Маска - Model X Performance відтепер може розігнатися до «сотки» за 2,6 замість попередніх 2,7 секунди, що дорівнює показнику суперкара Lamborghini Aventador SV.