Електрокар Cybertruck може триматися на воді - Маск

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що розмір автомобіля Cybertruck зменшився на близько три відсотки.

Про це він повідомив у Twitter, відповідаючи на питання користувача соцмережі про найбільшу зміну в електрокарі з моменту його представлення.

«Зменшення у розмірі на близько 3%. Центральна лінія стане більш горизонтальною та висота нижньої частини вікна знизиться», - написав Маск.

В іншому твіті засновник Tesla припустив, що салон електрокара Cybertruck може також зменшитися на 1,5%, адже нині він дуже просторий.

Маск також заявив, що автомобіль може деякий час триматися на поверхні води.

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Як повідомлялося, 22 листопада минулого року засновник Tesla Ілон Маск представив новий Cybertruck, корпус якого зроблено зі сталі, що використовується компанією SpaceX у будівництві ракет. Автівка була задекларована як фактично броньований автомобіль, однак, під час презентації виявилося, що бокові вікна не витримали тесту, який обрали самі ж виробники.