Електрокар Cybertruck може триматися на воді - Маск
Про це він повідомив у Twitter, відповідаючи на питання користувача соцмережі про найбільшу зміну в електрокарі з моменту його представлення.
«Зменшення у розмірі на близько 3%. Центральна лінія стане більш горизонтальною та висота нижньої частини вікна знизиться», - написав Маск.
В іншому твіті засновник Tesla припустив, що салон електрокара Cybertruck може також зменшитися на 1,5%, адже нині він дуже просторий.
Маск також заявив, що автомобіль може деякий час триматися на поверхні води.
Як повідомлялося, 22 листопада минулого року засновник Tesla Ілон Маск представив новий Cybertruck, корпус якого зроблено зі сталі, що використовується компанією SpaceX у будівництві ракет. Автівка була задекларована як фактично броньований автомобіль, однак, під час презентації виявилося, що бокові вікна не витримали тесту, який обрали самі ж виробники.