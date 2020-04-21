Facebook почав видаляти інформацію про “карантинні протести”

Соціальна мережа Facebook почала видаляти рекламу подій, присвячених акціям протесту проти карантинних заходів, якщо вони суперечать політиці уряду країни.

Про це повідомляє The Verge.

«У компанії підтвердили, що Facebook забороняє просувати акції протестів, які порушують правила соціального дистанціювання», - йдеться у повідомленні.

Водночас представник компанії підкреслив, що ті події, які не заборонені урядом, зможуть організовуватись у соцмережі.

«Якщо уряд не забороняє цю подію протягом цього часу, ми дозволяємо її організовувати у Facebook. Але організатори не можуть виступати за зустрічі, які порушують рекомендації щодо охорони здоров’я, і вони не можуть перешкодити вживати запобіжних заходів щодо поширення нового коронавірусу», - заявив він.

Зокрема зазначається, що Facebook видалив сторінки акцій протесту проти карантину у Каліфорнії, Нью-Джерсі та Небрасці після консультацій з місцевою владою.

Як пише видання, через те, що Facebook недостатньо реагував на дезінформацію, обман та афери через коронавірус, він зараз намагається знайти баланс між видаленням шкідливого контенту та уникненням обмежень політичних протестів.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок вівторка, 21 квітня, зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19, із яких понад 170 тисяч – летальні.