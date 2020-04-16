Астрономи виявили екзопланету, схожу на Землю

Міжнародна група вчених знайшла екзопланету Kepler-1649c, яка дуже схожа на Землю.

Про це повідомляється на сайті Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA).

Як зазначається, вчені переглядали дані телескопа Kepler, який був відправлений «на пенсію» ще у 2018 році, і виявили планету, схожу на Землю.

Вчені назвали її Kepler-1649c - на честь телескопа, який зробив її знімок.

Зазначається, що сама екзопланета розташована за 300 світлових років від Землі, вона більша за нашу планету в 1,06 раза та, ймовірно, має схожу температуру.

За словами одного науковця NASA Томаса Зурбухена, виявлення Kepler-1649c дає велику надію на відкриття «другої Землі» у Всесвіті.

Фото: NASA / Ames Research Center / Daniel Rutter