Нацбанк та Мінцифри підписали меморандум про співпрацю

Національний банк України та Міністерство цифрової трансформації уклали Меморандум про співпрацю у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, розвитку інформаційного суспільства, цифрових навичок та прав громадян.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Завдяки меморандуму ми зможемо ефективніше координувати спільні кроки у сфері цифрового розвитку та інновацій. Разом ми зробимо взаємодію українців із державою більш технологічною, а отже – швидшою та комфортнішою», – сказав голова Національного банку Яків Смолій.

Документ підписали в онлайн-форматі, скріпивши його електронними цифровими підписами, голова Національного банку Яків Смолій та віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У межах співпраці Мінцифра та НБУ планують запустити навчальний курс для українців на порталі Дія. Цифрова освіта. Під час курсу простою мовою буде розказано все про платіжні картки, платежі за допомогою смартфона та «розумного» годинника, платежі онлайн в Україні та за її межами, кредитні ліміти та безпеку розрахунків в інтернеті.

Ще один спільний пріоритет – сприяти переведенню розрахунків у всіх сферах державного сектору економіки в безготівкову форму.

Зменшення ролі готівки в економіці та збільшення частки безготівкових операцій – це одне з важливих завдань Національного банку, визначене, зокрема, у Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року.

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Упродовж останніх п’яти років, нагадали у пресслужбі регулятора, рівень готівки в економіці поступово зменшився з 17,8% від ВВП у 2014 році до 9,2% у 2019 році. А частка безготівкових операцій у загальному обсязі операцій із використанням платіжних карток навпаки збільшувалася – з 25% у 2014 році до 50,3% на кінець 2019 року.

Відповідно до ключових показників Стратегії розвитку фінсектору очікується, що вона продовжить зростати до 65% на початок 2025 року.