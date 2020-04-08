NASA представило новий план освоєння Місяця

NASA представило новий план по освоєнню Місяця після відправки американських астронавтів в 2024 році.

Про це повідомляє Daily Mail.

«NASA опублікувало детальний план Базового табору Артеміди, в якому в 2024 року будуть жити перша жінка на Місяці і чоловік», - йдеться в повідомленні.

У 13-сторінковому звіті зокрема описаний порядок проведення подальшої дослідницької діяльності, а також постійна присутність людей на Місяці.

План передбачає зведення місячної бази, в якій одночасно зможуть перебувати до 4-х астронавтів.

Місія Артеміди буде використовувати Місяць як відправну точку, дозволяючи екіпажу відчувати роботів та інші технології, перш ніж відправитися далі в Сонячну систему, Марс стане їх наступною зупинкою.