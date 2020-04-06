Телескоп Hubble зробив знімок галактики з "жорстокою таємницею"

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував спіральну галактику NGC 4651.

Про це повідомляється на сайті американського відомства.

«Ця дивовижна спіральна галактика, більш відома під назвою NGC 4651, може виглядати безтурботною й спокійною, коли вона кружляє у тишині космосу, але не обманюйте себе - вона зберігає жорстоку таємницю», - зазначили у NASA.

У відомстві вважають, що NGC 4651 поглинула меншу галактику для того, аби стати такою великою й гарною спіральною галактикою сьогодення.

Зазначається, що за цією галактикою також можна спостерігати з дому завдяки аматорському телескопу.

Як повідомлялося, телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував галактичну туманність Тарантул, що на околицях сузір’я Золота Риба.