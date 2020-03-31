Genesis представив новий люксовий седан

Genesis Motor, що є суббрендом південнокорейської компанії Hyundai, представила новий седан 2021 Genesis G80.

Про це повідомляє Fox News.

«Очікувалося, що Genesis представить свій седан 2021 G80, на вже скасованому автосалоні у Нью-Йорку у квітні. Проте, компанія представила його онлайн перед запланованих продажів у другому півріччі цього року», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Fox News, всередині люксового седану вбудовані елементи з деревини з відкритими порами й шкіряної обробки.

Також в автомобілі знаходиться 37-сантиметровий сенсорний екран.

Майбутні покупці зможуть обрати між двома версіями двигунів: або двигун V4 з потужністю 300 кінських сил, або V6 зі 375 кінськими силами.

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Зазначається, що нині стартова ціна 2021 Genesis G80 невідома, проте попередня версія коштувала від 43 575 доларів США.

Як повідомлялося, німецький автовиробник Mercedes-Benz вивів на зимовий тестдрайв у Швеції свій електричний мінівен EQV.

Фото: Genesis