McLaren запускає власне моторшоу і презентує суперкар

У зв’язку зі скасуванням Женевського автосалону через коронавірус британський виробник спортивних авто McLaren оголосив про окремий захід, на якому, ймовірно презентує новий суперкар.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Після скасування Женевського автосалону приєднуйтесь до прямої трансляції McLaren Motor Show від MTC (технологічний центр McLaren - ред.) у Вокінгу у запланований час о 08:30 GMT/09:30 CET у вівторок, 3 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Організатори анонсували також "світову прем'єру наступного розділу в історії McLaren LT".

Ніяких офіційних подробиць немає, але, судячи з усього, йдеться про презентацію нового суперкара.

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Як пише AutoTimesNews, захід очолить генеральний директор McLaren Automotive Майк Флевітт. Окрім презентації нового суперкару, захід буде присвячений новинам про продукцію та оновлення бренду.

Аналітики припускають, що це буде McLaren 750LT, розширена версія 720S.

За неофіційною інформацією, 750LT буде оснащений 4,0-літровим двигуном Twin-Turbo V8 McLaren потужністю близько 740 кінських сил.