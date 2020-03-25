Творці Minecraft розробили безкоштовний освітній курс для учнів і вчителів на карантині

Творці відеогри Minecraft відкрили безкоштовний доступ до своєї освітньої бази Minecraft: Education Edition, щоб у період карантину через коронавірус Covid-19 допомогти вчителям та учням продовжувати навчання.

Про це повідомляється у блозі Minecraft.

«Педагоги в усьому світі роблять все можливе, щоб проводити онлайн уроки для пів мільярда учнів, які не відвідують школи через пандемію Covid-19. Це непросте завдання, і ми хочемо зробити свій внесок, щоб допомогти зберегти гостроту молодих розумів і простимулювати їх», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 12 цифрових уроків можна завантажити до 30 червня через ігровий магазин Minecraft.

Користувачі зможуть вивчити Міжнародну космічну станцію і навіть побувати всередині людського ока.

Також на охочих будуть чекати різні головоломки для програмування та гра про видобуток енергії з альтернативних джерел енергії, таких як вітер і атомна енергія. Крім цього, можна буде більше дізнатися про грецьку історію, морську біологію тощо.

Minecraft доступний на Android та iOS, Kindle Fire, ПК з Windows 10, Gear VR, Oculus Rift, Fire TV, Xbox One, Windows MR, Nintendo Switch і PlayStation 4.