До боротьби з COVID-19 у Нідерландах підключили смартфони
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
У телефонному повідомленні нагадують, що у Нідерландах немає заборони виходити надвір, але закликають без нагальної потреби не полишати домівки. А якщо вже хочеться погуляти просто неба, слід дотримуватися дистанції - не підходити до інших людей ближче, ніж на 1,5 метра.
“Погано почуваєтеся? Залишайтеся вдома. Захистіть себе і навколишніх. Разом - проти коронавірусу”, - зазначається у повідомленні.
За останніми даними, у Нідерландах коронавірусом заразилися 4204 особи, 179 померли.
Як повідомлялося, через пандемію скасували щорічний пісенний конкурс “Євробачення-2020”, який мав проходити у Роттердамі.
Судове засідання у справі МН17 у Нідерландах має відбутися 23 березня о 10:00, але без присутності громадськості та преси. Стежити за процесом усі охочі зможуть через пряму трансляцію.