До боротьби з COVID-19 у Нідерландах підключили смартфони

Мешканцям Нідерландів на мобільні телефони розсилають повідомлення про надзвичайну ситуацію, зумовлену поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У телефонному повідомленні нагадують, що у Нідерландах немає заборони виходити надвір, але закликають без нагальної потреби не полишати домівки. А якщо вже хочеться погуляти просто неба, слід дотримуватися дистанції - не підходити до інших людей ближче, ніж на 1,5 метра.

“Погано почуваєтеся? Залишайтеся вдома. Захистіть себе і навколишніх. Разом - проти коронавірусу”, - зазначається у повідомленні.

За останніми даними, у Нідерландах коронавірусом заразилися 4204 особи, 179 померли.

Як повідомлялося, через пандемію скасували щорічний пісенний конкурс “Євробачення-2020”, який мав проходити у Роттердамі.

Судове засідання у справі МН17 у Нідерландах має відбутися 23 березня о 10:00, але без присутності громадськості та преси. Стежити за процесом усі охочі зможуть через пряму трансляцію.