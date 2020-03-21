У Нідерландах літнім людям виділили “годину шопінгу”, щоб убезпечити від коронавірусу

У Нідерландах для людей похилого віку, яким найбільше загрожує коронавірус, організували годину шопінгу, протягом якої до супермаркетів пускатимуть тільки їх.

Про це повідомляє NOS.

“Мережа супермаркетів Albert Heijn установила “годину шопінгу” для людей віком понад 70 років. Вони можуть робити покупки з 07:00 до 08:00 у робочі дні. Тільки після цього супермаркети відкриються для решти клієнтів”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, як інформує це ж таки видання, у Нідерландах закрили для відвідувачів будинки для людей похилого віку.

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Зазначається, що уряд вжив таких заходів, щоб захистити людей похилого віку, які перебувають у групі ризику, а також медперсонал цих закладів. Триватиме обмеження до 6 квітня. Виняток передбачено лише для родичів тих, хто помирає.

Як повідомлялося, за останніми даними, у Нідерландах на коронавірусну інфекцію захворіли 2460 людей. Померли 76 осіб віком від 63 до 95 років.