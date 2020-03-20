Нідерланди готові обробити до 200 аналізів на коронавірус з Буковини

Амстердамський лабораторний центр у Нідерландах запропонував Чернівецькій обласній адміністрації провести обробку до 200 зразків аналізів буковинців для виявлення Covid-19.

Про це під час свого відеозвернення на сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"...Ми отримали також дружню пропозицію з Нідерландів, з міста Амстердам. Амстердамський лабораторний центр запропонував Чернівецькій області солідарну допомогу. Ми можемо до 200 зразків аналізів передати одним відправленням до Нідерландів для того, щоб швидко отримати результати. І ми будемо просити мешканців сіл, де спостерігається найбільший спалах цього вірусу, які почуваються із симптомами цього захворювання, провести цей аналіз за допомогою сімейних лікарів. Зберемо ці аналізи, і відправимо їх до Амстердама. Сподіваємося таким чином локалізувати цю ситуацію", – сказав голова ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 20 березня в Україні зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом. Три з них - летальні.