На Prometheus стартував онлайн-курс про коронавірус

Платформа дистанційного навчання Prometheus розмістила курс про Covid-19.

Відповідний онлайн-курс розміщений на сайті Prometheus.

"Prometheus та медична платформа INgenius пропонують до вашої уваги спільний курс, який розвінчує поширені міфи та надає перевірену інформацію щодо нової коронавірусної інфекції Covid-19. У цьому курсі стисло та доступно викладені найважливіші факти, зібрані найавторитетнішими вченими та міжнародними організаціями охорони здоров'я", - йдеться у описі курсу.

Слухачі курсу дізнаються про те, що зараз відомо про вірус – скільки він живе у повітрі та на поверхні предметів, яка ймовірність заразитися від хворої людини, що робити, щоб убезпечити себе та близьких.

Окрім того, мова йтиме про ускладнення – від чого помирають хворі та як це лікують та чим не треба лікувати коронавірус, основні протоколи дій у разі перебування з хворим на коронавірус тощо.

Лектор курсу – Федір Лапій, кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, член експертної групи МОЗ України «Інфекційні хвороби. Дитячі інфекційні хвороби. Паразитологія», Голова правління «Батьки за вакцинацію».