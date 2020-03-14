Білл Гейтс пішов з Ради директорів Microsoft

Співзасновник інтернет-гіганта Microsoft та колишній керівник компанії Білл Гейтс оголосив про вихід зі складу Ради директорів корпорації.

Про це йдеться у заяві Microsoft.

Так, 64-річний Гейтс продовжить бути технологічним радником гендиректора корпорації Сатії Наделли та інших її керівників, але він хоче зосередитися на благодійності, зокрема на проєктах у сфері здоров’я, освіти, а також брати більше участі у боротьбі зі змінами клімату.

"Для нас було великою честю та привілеєм працювати та вчитися у Білла упродовж багатьох років. Білл заснував нашу компанію з вірою у демократизуючу силу програмного забезпечення та пристрастю вирішувати найбільш нагальні потреби суспільства", — прокоментував відхід Гейтса від справ Наделла.

Білл Гейтс заснував Microsoft разом з другом Полом Алленом у далекому 1975 році, у підсумку компанія стала однією з найбільших транснаціональних корпорацій у світі. Мало хто не бачив операційну систему Windows, яку створив Microsoft.

Гейтс був керівником компанії до 2008 року, коли відмовився від цієї посади, заявивши про намір більше часу витрачати на благодійний фонд Білла та Мелінди Гейтс. Однак він залишився головою Ради директорів, цю посаду він обіймав до 4 лютого 2014 року.

Тривалий період Гейтс був найбагатшою людиною планети, на сьогодні, за даними Forbes, він є другим у цьому списку зі статками у 103,6 мільярда доларів й поступається лише засновнику Amazon Джефу Безосу (110,5 мільярда).

Фото: time