Австрійська компанія заявляє, що винайшла найшвидший у світі тест на коронавірус

Австрійська компанія Procomcure стверджує, що розробила найшвидший у світі тест на коронавірус Covid-19, який дає результат всього за пів години.

Про це йдеться у доступному лише за передплатою матеріалі газети Die Presse, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"PhoenixDx Covid-19 - назва діагностичного тесту (Detection Kit), який був щойно випущений на ринок зальцбурзькою біотехнологічною компанією Procomcure і за допомогою якого протягом пів години вже точно відомо, чи йдеться про зараження коронавірусом", - йдеться у матеріалі.

Тест розробленим таким чином, що його можна провести в будь-якій звичайній діагностичній лабораторії, використовуючи метод ПЛР (PCR). Проте, якщо якийсь інститут, лікарня чи лабораторія в Австрії не мають відповідного технічного обладнання (вартість якого становить від 30 тис. до 50 тис. євро), то підприємство Procomcure обіцяє надати його безкоштовно у тимчасове користування.

Для обстеження береться мазок з порожнини горла, який потім перевіряється у три етапи: перший – на предмет того, чи взагалі йдеться про коронавірус, другий – чи йдеться про новий тип коронавірусу, вперше зафіксований у китайському місті Ухань, третій – можливо, йдеться про інший коронавірус, наприклад Sars. Як зазначає Die Presse, багато тестів, які зараз широко використовуються у світі, мають лише перший або другий етап з цих трьох кроків.

У Procomcure заявляють, що їхній швидкий тест відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Наразі відбувається постачання PhoenixDx Covid-19 до лікарень та шпиталів Австрії. Найближчими днями також має бути укладена угода про передачу технології, щоб цей швидкий тест міг також виготовлятися та застосовуватися за кордоном, зазначається у публікації.

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Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах.

На сьогодні у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3 491 особа, одужали 57 389 осіб.

В Україні підтверджено один випадок коронавірусу.