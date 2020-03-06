У Японії суттєво зросла кількість кібератак

Поліція Японії минулого року щодня виявляла рекордну кількість кібератак.

Про це пише Xinhua із посиланням на Національне поліційне агентство Японії.

“Кіберцентр щодня виявляв у середньому 4192 кібернетичні атаки, що майже на 50% більше, ніж минулого року”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що вірогідною причиною зростання кількості атак є збільшення числа можливих цілей, таких як під’єднана до Інтернету домашня техніка.

“Кількість виявлених поліцією кіберзлочинів у порівнянні із минулим роком зросла на 479 випадки й досягла у 2019-му році 9519-ти, встановивши рекорд четвертий рік поспіль”, - зазначає Xinhua.

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Найчастіше поліція виявляла дитячу проституцію та порнографію, що разом склали 2281 випадок. Ще 785 - злочини, пов’язані із викраденням паролів чи ідентифікаційних документів.

“Сума грошей, отриманих в незаконних операціях за допомогою інтернет банків, досягла 2,52 мільярда йен ($23,5 мільйона), що уп’ятеро більше, ніж минулого року”, - підсумовує Xinhua.

Як раніше повідомляло агентство, з 2014 року спецслужби РФ активно використовують Україну в якості постійного плацдарму для випробовування гібридної агресії: кібератаки, атаки на кібернетичний простір та об'єкти критичної інфраструктури. Інший вектор протиправної діяльності російської розвідки в Україні - це інформаційні впливи, фейкові новини та атаки на інформаційний простір.