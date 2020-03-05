У ЄС з'явиться спецпідрозділ, що відповідатиме за кібербезпеку

Створено Кібернетичні сили Євросоюзу швидкого реагування, до складу яких увійшли представники шести європейських держав. Ініціатором їхнього створення стала Литва.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

«Шість європейських країн - Литва, Естонія, Хорватія, Польща, Нідерланди та Румунія - об'єднали зусилля щодо боротьби з кіберзагрозами у створенні спільних міжнародних можливостей швидкого реагування. Відтепер міжнародна команда швидкого реагування (Cyber ​​Rapid Response Team, CRRT - ред.) перебуватиме у режимі очікування на декількох фізичних сайтах і готова негайно відреагувати на кібератаку в разі її виникнення», - йдеться в повідомленні.

Це було остаточно погоджено 4 березня в Загребі (Хорватія) у Меморандумі про взаєморозуміння. Документ юридично дозволяє роботу таких груп у юрисдикціях різних країн, визначає механізм роботи CRRT, правовий статус, ролі і процедури. Створені цивільними і військовими експертами, CRRT приєднаються до нейтралізації і розслідування небезпечних кіберінцидентів практично або, за необхідності, фізично.

«Досягнувши прориву в зміцненні національних кібернетичних сил, Литва також зміцнює міжнародне співробітництво, це сприятиме відсічі кіберзагрозам, обміну знаннями, проведенню спільних навчань. Це конкретний приклад того, як країни ЄС невійськовими засобами можуть сприяти підвищенню безпеки Європи, підтримувати зусилля в справі оборони і стримування», - сказав по телефону із Загреба міністр оборони Раймундас Каробліс.

З ініціативою створення таких сил Литва виступила в 2017 році, минулого року відбулися перші навчання, а з початку цього року вже несе чергування міжнародна команда з литовців, голландців, поляків і румунів. За словами Каробліса, кіберсили можуть реагувати на інциденти в країнах, які підписали угоду, а також у країнах-спостерігачах, а в майбутньому - і в структурах ЄС. Міністр уточнив, що статус спостерігача отримали Бельгія, Греція, Іспанія, Італія, Франція, Словенія і Фінляндія.

На церемонії підписання був присутній і Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Розвідслужби Литви торік оголосили, що в кіберпросторі Литви простежується шкідницька діяльність кібернетичних потужностей Росії і Китаю.

У традиційній оцінці загроз нацбезпеці зазначається, що найбільшу загрозу для безпеки інформаційних систем і інформації, що зберігається в них, є кібершпіонаж розвідслужб Росії, а новим фактором ризику може стати розвиток технологій 5G, якщо не буде приділятися належна увага надійності постачальника послуг або продуктів інформаційних технологій.