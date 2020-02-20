Франція закриває свою найстарішу АЕС

У Франції починається процес закриття найстарішої атомної електростанції країни Фессенайм, яка діє з 1977 року.

Про це оголосив прем'єр-міністр країни Едуард Філіп, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це є зобов'язанням президента республіки: я підписав розпорядження про закриття станції Фессенайм. Це перший етап французької стратегії переходу від атомної енергії до відновлюваної», - заявив глава уряду Франції.

На першому етапі - вже найближчої суботи - буде зупинено один з реакторів АЕС Фессенайм, розташованої на кордоні з Німеччиною.

Повний комплекс робіт із закриття станції планується завершити до 30 червня.

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У 2018 році президент Франції Еммануель Макрон затвердив енергетичну стратегію країни з перспективою на 30 років, яка передбачає перехід від енергетики атома до відновлюваних джерел.

План передбачає зупинення до 2035 року 14 з 58 реакторів, які діють загалом на 19 АЕС Франції.

Окрім того, планується до 2022 року закрити всі електростанції, які працюють на вугіллі.

Фото: edf.fr