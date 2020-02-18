Apple попередила про тимчасовий дефіцит iPhone через коронавірус
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, поширеному в понеділок, повідомляє Укрінформ.
"Постачання iPhone в усьому світі буде тимчасово обмеженим. І хоча виробничі площі з виготовлення iPhone розташовані за межами провінції Хубей, і всі вони знову відкриті, виробництво збільшується повільніше, ніж ми передбачали", - зазначається в повідомленні.
В Apple зауважили, що "дефіцит постачання iPhone тимчасово вплине на доходи в усьому світі". При цьому, в компанії підкреслили, що здоров'я й добробут їхніх працівників є першочерговим пріоритетом.
Ще один фактор, який негативно впливає на прибутки Apple, полягає в падінні попиту на продукцію в самому Китаї через обмеження, введені у зв'язку з новим коронавірусом. З усім тим, як зазначили в компанії, за межами Китаю попит клієнтів у на товари й послуги Apple на сьогодні залишається потужним і відповідає очікуванням.
У цьому ж контексті, в компанії заявили, що "збільшують понад удвічі попередньо оголошені внески" на підтримку зусиль у боротьбі з поширенням вірусу COVID-19.
Як підкреслили в Apple, компанія почуває себе міцно, і зниження економічних показників є лише тимчасовим явищем для американської компанії.