Apple попередила про тимчасовий дефіцит iPhone через коронавірус

Американська компанія Apple, яка має велику частину виробництва в Китаї, оголосила про тимчасові обмеження для постачання своєї продукції через новий коронавірус COVID-19, який продовжує становити загрозу для світу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, поширеному в понеділок, повідомляє Укрінформ.

"Постачання iPhone в усьому світі буде тимчасово обмеженим. І хоча виробничі площі з виготовлення iPhone розташовані за межами провінції Хубей, і всі вони знову відкриті, виробництво збільшується повільніше, ніж ми передбачали", - зазначається в повідомленні.

В Apple зауважили, що "дефіцит постачання iPhone тимчасово вплине на доходи в усьому світі". При цьому, в компанії підкреслили, що здоров'я й добробут їхніх працівників є першочерговим пріоритетом.

Ще один фактор, який негативно впливає на прибутки Apple, полягає в падінні попиту на продукцію в самому Китаї через обмеження, введені у зв'язку з новим коронавірусом. З усім тим, як зазначили в компанії, за межами Китаю попит клієнтів у на товари й послуги Apple на сьогодні залишається потужним і відповідає очікуванням.

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У цьому ж контексті, в компанії заявили, що "збільшують понад удвічі попередньо оголошені внески" на підтримку зусиль у боротьбі з поширенням вірусу COVID-19.

Як підкреслили в Apple, компанія почуває себе міцно, і зниження економічних показників є лише тимчасовим явищем для американської компанії.