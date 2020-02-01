Apple через коронавірус зачинила всі офіси та магазини у Китаї

Компанія Apple зачинила всі свої магазини й офіси у материковому Китаї через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє CNBC.

«На підставі останніх рекомендацій провідних експертів в області охорони здоров'я ми зачиняємо всі наші корпоративні офіси, магазини й контактні центри в материковому Китаї до 9 лютого», - йдеться у заяві компанії.

Інтернет-магазин Apple у Китаї продовжить роботу.

У компанії зазначили, що продовжують стежити за ситуацією і знову відкриють свої магазини «якомога швидше».

Як повідомлялося, станом на ранок 1 лютого у світі лабораторно підтверджено 11 374 випадки зараження «китайським» коронавірусом. Зафіксовано 259 випадків смерті.

Коронавірус 2019-nCoV зафіксовано у 24 країнах - Таїланді, Японії, Сінгапурі, Тайвані, Австралії, Малайзії, США, Франції, Німеччині, Південній Кореї, ОАЕ, Канаді, Італії, Росії, Великій Британії, Іспанії, Швеції, В'єтнамі, Камбоджі, Фінляндії, Індії, Непалі, Філіппінах і Шрі-Ланці.

Фото: Qilai Shen/Bloomberg/Getty Images