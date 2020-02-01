Австралія закрила кордони для туристів, які відвідали Китай

Відсьогодні Австралія закрила кордони для всіх туристів, які раніше побували в Китаї та не є громадянами Австралії.

Про це повідомляє The Guardian.

З 1 лютого до країни не пускатимуть туристів, які перебували на материковій частині Китаю і не є громадянами Австралії. Австралійцям, які повернулися додому, доведеться два тижні пробути в карантині.

Як повідомлялося, раніше про аналогічні заходи заявив уряд США. З 2 лютого США не пускатимуть до країни туристів, які вилетіли з Китаю. Американців, що повернулися додому, які протягом останніх 14 днів перебували у провінції Хубей в Китаї, помістять у карантин на два тижні.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

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Станом на ранок 1 лютого у світі лабораторно підтверджено 11 374 випадки зараження «китайським» коронавірусом. Зафіксовано 259 випадків смерті.

Коронавірус 2019-nCoV зафіксовано в 24 країнах - Таїланді, Японії, Сінгапурі, Тайвані, Австралії, Малайзії, США, Франції, Німеччині, Південній Кореї, ОАЕ, Канаді, Італії, Росії, Великій Британії, Іспанії, Швеції, В'єтнамі, Камбоджі, Фінляндії, Індії, Непалі, Філіппінах і Шрі-Ланці.