Apple поновлює роботу магазинів у Пекіні, але зі скороченим графіком

Компанія Apple 14 лютого відкриє у Пекіні п'ять своїх магазинів, закритих раніше через спалах коронавірусу.

Про це інформує портал Patently Apple.

"Apple відкриє завтра п’ять своїх торговельних точок у Пекіні зі скороченим розкладом роботи", - йдеться у повідомленні.

Ці крамниці Apple у Пекіні працюватимуть з 11:00 до 18:00.

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На даний час Apple має 42 магазини на материковому Китаї, окрім 5 в Пекіні. Роботу цих торговельних точок було призупинено через спалах коронавірусу в країні.