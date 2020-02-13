Apple поновлює роботу магазинів у Пекіні, але зі скороченим графіком
Укрінформ
Компанія Apple 14 лютого відкриє у Пекіні п'ять своїх магазинів, закритих раніше через спалах коронавірусу.
Про це інформує портал Patently Apple.
"Apple відкриє завтра п’ять своїх торговельних точок у Пекіні зі скороченим розкладом роботи", - йдеться у повідомленні.
Ці крамниці Apple у Пекіні працюватимуть з 11:00 до 18:00.
На даний час Apple має 42 магазини на материковому Китаї, окрім 5 в Пекіні. Роботу цих торговельних точок було призупинено через спалах коронавірусу в країні.