У США створили "браслет тиші", який глушить “прослушку”

Науковці з Університету Чикаго створили браслет, який може глушити мікрофони біля користувача, щоб уберегти його від прослуховування.

Про це повідомляє The New York Times

«Сьогодні так легко все записати. Це корисний захист. Якщо ви хочете обговорити приватні теми, просто активуйте браслет. У цей час він заглушить усі мікрофони навколо вас», - зазначили розробники цього девайсу Чжао та Чжен.

Браслет має 24 датчики, які випромінюють ультразвукові сигнали. Розробники зазначили, що для більшості цей звук буде непомітний, втім його можуть відчути собаки. Так, мікрофони, розташовані поблизу, будуть записувати шум, а не розмову людини.

Читайте також: Штучний інтелект навчився виправляти застарілі статті на Вікіпедії

Поки це лише прототип браслету під назвою cyberpunk. Вчені ще планують вдосконалити дизайн перед тим, як почати продавати пристрій. На їх думку, «браслет тиші» коштуватиме приблизно 20 доларів.

Фото: Petra Ford for The New York Times