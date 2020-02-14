Штучний інтелект навчився виправляти застарілі статті на Вікіпедії

Американські дослідники створили програму, яка на основі штучного інтелекту здатна виправляти певні слова у реченнях, зберігаючи при цьому близький до людського стиль написання.

Про це повідомляється на сайті Массачусетського технологічного інституту.

"Система, створена дослідниками інституту, може бути використана для автоматичного оновлення фактичних невідповідностей у статтях Вікіпедії, скорочуючи час та зусилля, витрачені редакторами, які зараз виконують ці завдання вручну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програма працює як система генерування тексту. Користувачі вводять якусь нову інформацію - приміром, оновлені дані про населення тієї чи іншої країни - у будь-якій формі, не турбуючись про граматичні аспекти. А штучний інтелект знаходить речення у статтях Вікіпедії, де ця інформація міститься, й оновлює її у коректній та "людській" формі.

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Програму можна використовувати і в інших галузях, зазначають розробники. Так, за допомогою цієї системи дослідники домоглися автоматичного поєднання речень в одній з баз даних, що використовується для перевірки фактів.