У Росії оштрафували Twitter і Facebook

Суд у Москві оштрафував платформи Facebook і Twitter на суму по 4 млн рублів ($62,9 тис.) за відмову перенести свої сервери з даними про російських користувачів до Росії.

Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на пресслужбу Таганського районного суду.

«Мировий суд Таганського району Москви оштрафував соцмережу Twitter на 4 мільйони рублів за недотримання вимоги про локалізацію даних росіян», - заявили в суді.

Зазначається, що рішення суд виніс за частиною 8 статті 13.11 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії - «невиконання оператором під час збору персональних даних зобов'язання щодо збереження персональних даних громадян РФ з використанням баз даних, що знаходяться на території Росії».

Як нагадує видання, обидві соцмережі штрафували й раніше - але тоді сума штрафу становила 3 ​​млн рублів ($47,1 тис.), після чого російські депутати підвищили максимальний штраф до 6 млн рублів ($94,3 тис.).

Йдеться про закон про збереження персональних даних, що діє в РФ з вересня 2015 року. Російські законодавці зобов'язали компанії зберігати й обробляти персональні дані росіян на території країни.

Як повідомляв Укрінформ, Роскомнагляд 31 січня порушив адміністративне провадження відносно Facebook і Twitter у зв'язку з тим, що вони не повідомили вчасно про виконання вимог РКН.

У липні 2019 року Роскомнагляд оштрафував компанії Google на 700 тис. рублів за відмову фільтрувати результати пошукових запитів відповідно до реєстру забороненої в РФ інформації.

2016 року через відмову виконувати закон про соціальну мережу LinkedIn внесли до реєстру порушників закону в Росії. Доступ до сайту в РФ заблокували.