В окупованому Криму вже почав діяти закон "про ізоляцію Рунета"

В окупованому Криму вже спостерігаються проблеми із захистом особистих даних користувачів інтернету.

Про це заявила експерт Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

"Діють обмеження щодо блокування деяких сайтів, які Росія вважає «неправильними», екстремістськими, або ж просто небажаними ... Ми знаємо, що російські соцмережі видають доступ до персональних даних людей, яких держава вважає екстремістами чи терористами, або ж не сподобався якийсь допис. Вони можуть відкрити кримінальну справу і запитати ці дані у власника сайту через спецслужби. Такі випадки теж були, ми це фіксуємо ", - сказала вона.

Як наголошується, в РФ з 1 листопада набув чинності закон «Про стійкий інтернет в Росії» (ЗМІ його називають «законом про надійний (безпечний) Рунет» або «про ізоляцію Рунета»). Його офіційна мета — забезпечити стійку роботу інтернету в Росії в разі "ворожих дій" інших країн.

Згідно з положеннями цього закону за наявності загрози безпеці Роскомнагляд може брати на себе централізоване керування мережею, тобто, керувати трафіком і блокувати доступ до того чи іншого сайту без попередження.

Анексований Крим, фактично, буде також охоплений дією цієї системи, наголошують правозахисники.