В окупованому Криму вже почав діяти закон "про ізоляцію Рунета"
Про це заявила експерт Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.
"Діють обмеження щодо блокування деяких сайтів, які Росія вважає «неправильними», екстремістськими, або ж просто небажаними ... Ми знаємо, що російські соцмережі видають доступ до персональних даних людей, яких держава вважає екстремістами чи терористами, або ж не сподобався якийсь допис. Вони можуть відкрити кримінальну справу і запитати ці дані у власника сайту через спецслужби. Такі випадки теж були, ми це фіксуємо ", - сказала вона.
Як наголошується, в РФ з 1 листопада набув чинності закон «Про стійкий інтернет в Росії» (ЗМІ його називають «законом про надійний (безпечний) Рунет» або «про ізоляцію Рунета»). Його офіційна мета — забезпечити стійку роботу інтернету в Росії в разі "ворожих дій" інших країн.
Згідно з положеннями цього закону за наявності загрози безпеці Роскомнагляд може брати на себе централізоване керування мережею, тобто, керувати трафіком і блокувати доступ до того чи іншого сайту без попередження.
Анексований Крим, фактично, буде також охоплений дією цієї системи, наголошують правозахисники.