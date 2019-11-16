У Криму скоро повністю закриють свободу інтернету — Сенцов

Колишній в'язень Кремля, режисер Олег Сенцов заявив, що російська влада в анексованому Криму карає незгодних через страх "руху в бік України".

Про це він сказав у інтерв'ю BBC Україна.

"В Росії є проблема зі свободою слова, там взагалі проблема зі свободою всього. Політичних партій, громадських рухів, економічна свобода, свобода слова, свобода преси, свобода волевиявлення, свобода совісті. Там немає свободи. Ніякої. Там скоро закриють свободу інтернету. Вже поставили (відповідне - ред.) обладнання на усіх головних провайдерів, щоб контролювати трафік тих сайтів, які їм не подобаються", - зазначив він.

Режисер зауважив, що в Криму це особливо помітно.

"В Криму будь-який сумнів щодо цієї влади, будь-яке висловлювання публічне, не приведи Боже, вийти на вулицю, — все, це одразу карна справа, термін. Тому вони там дуже бояться усіх цих рухів у бік України. Це як у концтаборі виходить. Режим, яким заправляють загарбники, а тих, хто проти, жорстко карають", - сказав Сенцов.

Він додав, що на анексованому півострові зросла кількість поліцейських і тих, хто може донести на іншого.

"По-перше, там кількість поліцейських збільшилася, як і людей, які можуть доповісти чиновникам. Це як вийти на вулицю голим — тебе одразу ж помітять. Там те саме. Вони вичавлюють усе проукраїнське населення на материк, на українську територію. А (у Крим - ред.) завозять із Росії чиновників, поліцейських, військових, лояльних до Путіна, і у такий спосіб штучно змінюють демографію", - зазначив режисер.

Також він зауважив, що ті кримчани, які раніше були за Росію, розчарувалися, тому що "Росія по-справжньому не має жодного відношення до Росії у телевізорі".

"Тобто тієї чудової країни, де всі рівні, все добре, не існує в принципі. Вона існує лише у телевізійній картинці, в роботі пропаганди. Люди побачили реальне життя і жахнулися того, що побачили. Але проти сказати вже нічого не можна, тому всі мовчать", - додав Сенцов.