Найбільшу у світі виставку мобільних технологій скасували через коронавірус

Найбільшу виставку мобільних технологій Mobile World Congress (MWC 2020) у Барселоні скасували через коронавірус.

Про це йдеться у заяві генерального директора GSMA Джона Гофмана, який організовує захід, повідомляє The Verge.

«Зважаючи на безпечне та здорове середовище в Барселоні та країні, що приймає (виставку — ред.) сьогодні, GSMA скасувала MWC Barcelona 2020, оскільки глобальна заклопотаність у зв’язку зі спалахом коронавірусу, проблемами з поїздками та іншими обставинами унеможливлює проведення заходу. Представники приймаючого міста поважають і розуміють це рішення”, - наголошується у заяві.

Виставка MWC мала проходити з 24 по 27 лютого за участі близько 100 тис. осіб у Барселоні. Зазвичай на заході представлені понад 1200 компаній.

На виставку мали приїхати й представники китайських компаній.

Виставку вважають найважливішою в галузі можливістю продемонструвати новітні гаджети і програмне забезпечення покупцям з усього світу. Постачальники бездротового обладнання використовують MWC для укладення угод зі своїми найбільшими клієнтами.

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Раніше компанії Sony і Amazon відмовилися від участі у виставці Mobile World Congress 2020 у Барселоні через спалах коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 12 лютого загальна кількість підтверджених випадків зараження у провінції Хубей досягла 48 206. Станом на середу у провінції загинуло 1 310 людей.

Фото: Vjeran Pavic / The Verge