Університет у Нідерландах після кібератаки заплатив викуп 30 біткойнів

Маастрихтський університет, який у грудні 2019 року став жертвою кібератаки, заплатив хакерам викуп - 197 000 євро.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав речник Маастрихтського університету Фонс Ельберсен.

"Я можу підтвердити, що Маастрихтський університет заплатив викуп у розмірі 30 біткойнів, тобто 197 000 євро", - сказав він.

Ельберсен також наголосив, що після довгих дискусій університет вирішив заплатити зловмисникам заради студентів та викладачів.

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У ході розслідування стало відомо, що хакери протягом двох місяців збирали дані та інформацію університету, зокрема, імена користувачів, паролі облікових записів. Після дослідження фахівці компанії FOX-IT надали університету рекомендації щодо кращого захисту.

Свій звіт та рекомендації фахівці компанії FOX-IT надали університету 5 лютого 2020 року.

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Зазначається, що жертвою кібератаки Маастрихтський університет став 23 грудня 2019 року і вже наступного дня звернувся до фахівців з FOX-IT.

Маастрихтський університет у свою чергу заявив, що наразі працює над підвищенням цифрової безпеки.

Раніше нідерландський NOS повідомляв, що не виключають, що за кібератакою можуть стояти російські хакери.

Наразі Маастрихтський університет цю інформацію не підтверджує.

Як повідомляв Укрінформ, небезпечне програмне забезпечення потрапило до Маастрихтського університету у грудні 2019, зробивши комп'ютерні файли недоступними з метою, щоб жертва атаки заплатила хакерам.

Фото:Arjen Schmitz