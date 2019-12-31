У Нідерландах сталася кібератака на університет
Укрінформ
Жертвою кібератаки став Маастрихтський університет — там не виключають, що за нею можуть стояти російські хакери.
Про це повідомляє NOS.
“В результаті кібератаки до Маастрихтського університету надійшло кілька сотень запитань від стурбованих студентів та викладачів”, - йдеться у повідомленні.
Відомо, що небезпечне програмне забезпечення потрапило до університету минулого вівторка. Воно робить комп'ютерні файли недоступними з метою, щоб жертви платили хакерам, щоб відновити доступ до них. Що саме було заражено наразі не повідомляється.
ІТ-команда фахівців разом з правоохоронцями працюють над відновленням роботи університету.