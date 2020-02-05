В Україні перерозподілили радіочастоти для розгортання 4G у регіонах

Уряд перерозподілив радіочастоти у діапазонах 800-900 МГц, що дозволить розповсюдити мережу мобільного зв’язку 4G на 95% території України.

Про це, посилаючись на рішення, ухвалене на урядовому засіданні в середу, повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram.

"Уряд зробив ще один крок до покриття 4G-Інтернетом 95% території України. Перерозподіл частот у діапазонах 800-900 МГц покращить доступ до мобільного Інтернету та полегшить операторам процес побудови мереж 4G", - зазначив Гончарук.

За його словами, завдяки перерозподілу частот вже у перших числах березня оператори оновлять свої ліцензії. У квітні свою мережу почне розвивати оператор Інтертелеком, а у липні – мобільні оператори великої трійки (Kyivstar, lifecell і Vodafone Ukraine).

"Таким чином, ми збережемо гарні темпи у досягненні цілі уряду – забезпечити до 2024 року 95% покриття транспортної інфраструктури, населених пунктів та їхніх соціальних об’єктів доступом до високошвидкісного інтернету", - підкреслив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації ухвалила план дій, який дозволить вже протягом двох років з'явитися якісному 4G зв’язку у кожному населеному пункті, де проживає більше 2 000 осіб, та на всіх міжнародних та національних автошляхах. Розгортання мереж 4G з використанням діапазону 800-900 МГц розпочнеться вже з 1 липня цього року. А мобільний оператор "Інтертелеком" за своїми технічними характеристиками зможе почати розгортання власної мережі LTE-900 вже з квітня 2020 року.

24 січня Кабінет міністрів на своєму засідання ухвалив також рішення, яке полегшить отримання операторами мобільного зв'язку ліцензій на діапазон 900 МГц. Фактично, оператори не братимуть участь у тендері, а просто поновлять свої вже існуючи ліцензії.

Також було зменшено вартість ліцензій на користування радіочастотним ресурсом.

Це було зроблено за рахунок зміни механізму оплати – щорічне збільшення платежів для кожного наступного року після 5 років дії ліцензії знижено з 10% встановленої вартості до 5%. Таким чином протягом усього строку дії ліцензій (а це 1-13 років) оператори мають можливість заощадити близько 300 млн грн, що дасть їм змогу більше інвестувати у розвиток свої мереж.