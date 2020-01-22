Україна схвалила план дій щодо національної 4G-мережі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), 21 січня ухвалила план дій, який дозволяє з 1 липня 2020 року розпочати розгортання мережі 4G (LTE) у діапазоні 900 МГц.

Про це з посиланням на рішення НКРЗІ, яке було ухвалене на засіданні 21 січня, повідомляє Офіс ефективного регулювання (BRDO).

"Оператори починають розгортання мереж 4G з використанням 900-го діапазону. Згідно з прийнятим сьогодні рішенням НКРЗІ, вже з 1 липня цього року", - йдеться в повідомленні.

Цей план передбачає розгортання у наступні 2 роки мережі 4G зв’язку у кожному населеному пункті, де проживає понад 2 тис. осіб, а протягом ще двох років – на усіх міжнародних та національних автошляхах.

Також, за інформацією BRDO, компанія Інтертелеком, з огляду на те, що спектр, яким вона користується, не є фрагментованим, ще раніше подала до НКРЗІ заяву щодо дострокового впровадження нової радіотехнології LTE-900, тому вже з квітня цього року вона зможе почати розгортання власної мережі LTE-900.

Для реалізації цього плану Кабінет міністрів, зокрема має внести зміни до плану використання радіочастотного ресурсу. А НКРЗІ має видати операторам відповідні ліцензії у діапазоні 900 МГц.

При цьому, на сайті НКРЗІ зазначається, що на засіданні 21 січня Регулятор рекомендував мобільним операторам, що беруть участь в проєкті (ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "лайфселл", ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації"), дотримуватись термінів виконання відповідних заходів затвердженого плану.

"Комісія вирішила підтримати Орієнтовний план (дорожню карту виконання заходів рефармінгу), схвалений цією Робочою групою 15.01.2020, та рекомендувати ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "лайфселл", ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації" дотримуватись термінів виконання відповідних заходів Орієнтовного плану, у тому числі визначених для проведення рефармінгу, переналаштування обладнання мереж на нові радіочастоти та запуску LTE", - повідомляє НКРЗІ.

Як повідомляв Укрінформ, Київстар, Vodafone, lifecell подали спільну заяву щодо перерозподілу частот у діапазоні 900 МГц для створення мережі 4G-зв’язку.

У липні 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мережі 3G та 4G жителям сіл та маленьких міст.

Відсутність швидкісного мобільного інтернету в регіонах сьогодні спричинена тим, що розподіл частот між операторами в діапазоні 900 МГц недостатній для запуску 4G.