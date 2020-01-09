Збереження номера: як українці змінюють мобільних операторів

Станом на початок січня 2020 року в Україні було зареєстровано понад 62,3 тис. заявок абонентів на зміну мобільного оператора зі збереженням номеру.

Відповідна інфографіка розміщена на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Згідно з даними НКРЗІ, загальна кількість заяв на отримання послуги перенесення номеру (ППН), що надійшли через центральну базу даних до операторів станом на 2 січня 2020 року, становила 62 367.

Зокрема, покинути оператора Vodafone Україна схотіло 26 813 абонентів, Київстар — 24 162, lifecell — 10 402.

Бажання перейти до оператора lifecell виявляли 26 762 заявника, до Київстар — 18 252, до Vodafone Україна — 15 203.

Задоволено станом на 2 січня цього року 38 690 заяв.

Як повідомлялося, за даними НКРЗІ, в Україні налічується близько 60 млн діючих SIM-карток, у тому числі: оператор Київстар обслуговує 26,2 млн карток, Vodafone Україна – 19,7 млн, lifecell – 6,8 млн

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Послугу з перенесення абонентських номерів в Україні почали надавати із 1 травня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, НКРЗІ розпочала роботу над спрощенням порядку перенесення абонентського номера між мобільними операторами. Запропонована регулятором концепція змін передбачає подання заяв абонентів на отримання ППН за принципом єдиного вікна, зменшення строку перенесення абонентського номера із трьох до двох робочих днів, спрощення процесу ідентифікації абонента, який подав заяву на ППН.