Розгортати мережі 4G операторам буде легше - рішення Кабміну

Кабінет міністрів на своєму засідання 24 січня ухвалив постанову, яка містить низку рішень, що полегшують операторам розгортання мереж 4G у регіонах.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства цифрової трансформації у Facebook.

"Зроблено черговий крок для того, щоб високошвидкісний мобільний інтернет дістався майже кожного куточка України. Щойно уряд за ініціативою Мінцифри ухвалив постанову, яка містить рішення, що полегшать операторам розгортання мереж 4G у регіонах", - йдеться у повідомленні.

Одним із таких кроків стало сприяння в отриманні операторами ліцензій на діапазон 900 МГц.

"Оператори мобільного зв’язку отримають ліцензії у діапазоні 900 МГц без тендеру. Іншими словами – оператори поновлять свої вже існуючі ліцензії. Використання саме цих частот дозволяє покривати більшу територію однією базовою станцією у порівнянні з більш високими діапазонами", - зазначається в повідомленні.

Нові ліцензії в Мінцифрі називають "технологічно нейтральними".

"Це означає, що оператори зможуть розвивати не тільки свої мережі 4G, але й впроваджувати більш сучасні технології", - підкреслили в міністерстві.

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Крім того, урядом зменшено вартість ліцензій на користування радіочастотним ресурсом.

"Це зроблено за рахунок зміни механізму оплати – щорічне збільшення кроку платежів для кожного наступного року після 5 років дії ліцензії знижено з 10% встановленої вартості до 5%. Таким чином протягом усього строку дії ліцензій (а це від одного року до 13-ти, в залежності від того, який термін дії ліцензії обере для себе кожен оператор) оператори заощадять понад 300 млн грн, що дасть їм змогу більше інвестувати у розвиток свої мереж", - пояснили в Мінцифрі.

При цьому, при отриманні нових ліцензій оператори повністю оплатять їх вже цього року - близько 900 млн грн.

"Отже, ми тримаємо гарні темпи у досягненні наших цілей щодо покриття високошвидкісним інтернетом території нашої країни. Завдяки сьогоднішньому рішенню, вже у лютому-березні оператори оновлять свої ліцензії. Далі – у квітні свою мережу почне розвивати оператор Інтертелеком, а у липні – мобільні оператори великої трійки", - акцентували у профільному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації ухвалила план дій, який дозволить вже протягом двох років з'явитися якісному 4G зв’язку у кожному населеному пункті, де проживає більше 2 000 осіб, та на всіх міжнародних та національних автошляхах. Розгортання мереж 4G з використанням 900-го діапазону розпочнеться вже з 1 липня цього року. А мобільний оператор "Інтертелеком" за своїми технічними характеристиками зможе почати розгортання власної мережі LTE-900 вже з квітня 2020 року.