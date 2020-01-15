Мінцифри та Київстар підписали меморандум про співпрацю у сфері цифрової грамотності

Міністерство цифрової трансформації України і національний телекомоператор “Київстар” підписали меморандум про співпрацю у сфері цифрової грамотності українських громадян.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі оператора.

“Сьогодні, 15 січня, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та президент Київстар Олександр Комаров підписали меморандум про співпрацю задля реалізації програми з підвищення рівня цифрової грамотності українців”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з меморандумом, Мінцифри та Київстар планують об’єднати зусилля задля створення сприятливих умов щодо поширення цифрових навичок та мобільної грамотності серед населення, розповсюдження відповідних навчальних матеріалів, підвищення рівня обізнаності батьків щодо ризиків, які підстерігають на їхніх дітей в інтернеті, поліпшення рівня цифрових компетенцій українських підприємців та розповсюдження технологічних рішень для ефективного ведення бізнесу.

За словами віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, головною метою роботи Мінцифри є не лише спрощення взаємодії українських громадян з державою за допомогою сучасних технологій, а й створення комфортних умов для підприємництва, а також захист українських дітей від загроз, що приховує в собі інтернет, зокрема – соціальні мережі. “Тому обмін досвідом та компетенціями з найбільшим оператором мобільного зв’язку в Україні є надзвичайно важливим для нас. Ми вдячні компанії Київстар за допомогу в реалізації цього та інших важливих проєктів Мінцифри», – підкреслив він.

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У свою чергу президент Київстар Олександр Комаров зазначив, що його компанія як технологічний лідер постійно працює над впровадженням сучасних інструментів для ведення бізнесу в країні та приділяє значну увагу розвитку мобільної грамотності в українському суспільстві. “Наша мета – забезпечити не лише доступ населення до якісного мобільного інтернету, а й навчити необхідним цифровим навичкам, які дозволяють всім жителям України розвивати бізнес, легко отримувати послуги від держави та спілкуватися з рідними та близькими в будь-якій точці світу. Тому ми підтримуємо проєкти Міністерства цифрової трансформації та вбачаємо великий потенціал у співпраці держави та великого бізнесу задля розвитку суспільства”, - сказав він.

У пресслужбі оператора також зауважили, що Київстар уже працює над низкою ініціатив у сферах підвищення цифрової грамотності населення, зокрема, мова йде про реалізацію проєкту мобільної грамотності для людей старшого покоління «Смартфон для батьків».

Фото: Київстар