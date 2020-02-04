Учені виявили найстарішу у світі дерев'яну споруду

Чеські науковці встановили вік колодязя, який може вважатися найстарішою дерев'яною конструкцією у світі.

Про це повідомляє Science Alert.

«Виходячи з наших висновків, заснованих на дендрохронологічних даних, дерево, що використовувалося для будівництва колодязя, було зрубане в 5255-му або 5256 році до нашої ери», - заявив один із дослідників Ярослав Пешка.

Тобто ​​верхня частина криниці була виготовлена понад 7270 років тому.

Фото: Archeologické centrum Olomouc

Конструкція розміром 80 на 80 см складалася з чотирьох дубових стовпів, між якими були укладені дошки.

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Цей колодязь знайшли 2018 року неподалік міста Остров на заході Чехії. На думку вчених, ним користувалися мешканці декількох навколишніх поселень.

Фото: Ondrej Wolf / Czech Radio