Facebook, Twitter і Google боротимуться з фейками про коронавірус

Компанії Facebook, Twitter і Google оголосили про заходи щодо боротьби з дезінформацією про коронавірус та просування достовірної інформації про нього.

Про це повідомляє Forbes.

"Наша глобальна мережа сторонніх фактчекерів продовжує роботу над переглядом вмісту та розвінчанням помилкових тверджень, що поширюються про коронавірус... Якщо вони оцінюють інформацію як неправдиву, ми обмежуємо її поширення у Facebook та Instagram і показуємо людям точну інформацію від цих партнерів", - написав у своєму блозі представник компанії Facebook Кан Сін Джин.

За її словами, компанія буде надсилати сповіщення людям, які вже поділилися або намагаються поділитися неправдивою інформацією, щоб попередити їх, що її перевірили фактчекери.

Крім того, Facebook обмежить або заблокує хештеги, які люди використовують для обміну дезінформацією про коронавірус в Instagram.

Коли користувачі шукають інформацію про коронавірус та пов’язані з ним терміни у Facebook, вони можуть побачити спливаюче вікно, що містить корисну інформацію.

Компанія також видалятиме з соцмереж фейки про нібито дієві засоби лікування пневмонії, спричиненої коронавірусом nCoV 2019.

Про аналогічні методи боротьби з фейками заявили у Twitter та Google.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Станом на 31 січня від хвороби у різних країнах померли вже 213 осіб, кількість хворих наблизилася перевищила 9,8 тис. осіб. Захворювання зафіксовано у 22 країнах.

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Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні, однак вони не підтвердилися.

43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.