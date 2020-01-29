NASA працює над усуненням збою на Voyager 2

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) працює над виправленням збою, який стався на космічному кораблі Voyager 2.

Про це повідомляється на сайті відомства.

“Інженери з космічного корабля Voyager 2 від NASA працюють над відновленням повноцінної роботи місії після того, як була запущена одна з автономних програм захисту від несправності на борту”, - повідомили в американському управлінні.

Як роз'яснили в NASA, на космічному кораблі Voyager 2, як і на Voyager 1, встановлені спеціальні програми захисту, які активуються в разі виникнення небезпечних ситуацій на апараті.

Так, у суботу, 25 січня, корабель не розвернувся на 360 градусів для відкалібрування одного зі своїх інструментів на борту.

Згідно з отриманими телеметричними даними, сталася невідома затримка, через що було запущено відразу два енерговитратних процеси. Це призвело, у свою чергу, до того, що сам апарат був змушений перейти в енергозберігаючий режим.

28 січня інженери NASA вже змогли відключити один з цих процесів, однак Voyager 2 все ще не отримує і не передає інформацію.

Нині ж інженери перевіряють решту космічного корабля й працюють над тим, щоб повернути апарат у робочий стан.

Як відомо, NASA запустила космічні кораблі Voyager 1 і Voyager 2 в 1977 році для вивчення планет-гігантів і околиць Сонячної системи. За наступні кілька десятиліть американські міжпланетні станції зібрали величезну кількість інформації про Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, а також виявили кілька нових супутників.

Фото: www.jpl.nasa.gov