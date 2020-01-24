Боротьба з дезінформацією є пріоритетом Youtube – президент компанії

Боротьба з дезінформацією в мережі Youtube є основним викликом, з яким бореться сьогодні компанія, і ставка тут робиться на правдивість та аналітичну роботу щодо видалення неправдивого контенту.

На цьому під час дискусії про загрози у веб-просторі в рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі заявила президент компанії Youtube Сюзан Войціцкі.

“Ми дуже зосереджені на виклику, яким є дезінформація. Ми фокусуємося на відповідальності за контент (який розміщується на платформі Youtube), що є нашим основним пріоритетом упродовж останніх кількох років”, - підкреслила Войціцькі.

Зокрема, вона зазначила, що у своїй роботі спеціалісти компанії звертають особливу увагу на авторитет і репутації осіб, які розміщують інформацію на платформі. При цьому, якщо інформація є суспільно важливою, то ці користувачі повинні мати довгу історію розміщення адекватної інформації в Youtube.

За її словами, розміщене відео також має бути правдивим. Якщо є сумніви у поданій інформації, то спеціалісти компанії перевіряють правдивість інформації, наприклад у Вікіпедії.

Читайте також: Південна Корея оштрафувала Google через платний відеосервіс YouTube

Іншим дуже важливим питанням Войціцькі назвала боротьбу за те, щоб усі коментарі були від легально зареєстрованих людей.