Боротьба з дезінформацією є пріоритетом Youtube – президент компанії

Боротьба з дезінформацією є пріоритетом Youtube – президент компанії

Укрінформ
Боротьба з дезінформацією в мережі Youtube є основним викликом, з яким бореться сьогодні компанія, і ставка тут робиться на правдивість та аналітичну роботу щодо видалення неправдивого контенту.

На цьому під час дискусії про загрози у веб-просторі в рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі заявила президент компанії Youtube Сюзан Войціцкі.

“Ми дуже зосереджені на виклику, яким є дезінформація. Ми фокусуємося на відповідальності за контент (який розміщується на платформі Youtube), що є нашим основним пріоритетом упродовж останніх кількох років”, - підкреслила Войціцькі.

Читайте також: Кнопки редагування у Twitter ніколи не буде — директор

Зокрема, вона зазначила, що у своїй роботі спеціалісти компанії звертають особливу увагу на авторитет і репутації осіб, які розміщують інформацію на платформі. При цьому, якщо інформація є суспільно важливою, то ці користувачі повинні мати довгу історію розміщення адекватної інформації в Youtube.

За її словами, розміщене відео також має бути правдивим. Якщо є сумніви у поданій інформації, то спеціалісти компанії перевіряють правдивість інформації, наприклад у Вікіпедії.

Читайте також: Південна Корея оштрафувала Google через платний відеосервіс YouTube

Іншим дуже важливим питанням Войціцькі назвала боротьбу за те, щоб усі коментарі були від легально зареєстрованих людей.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-