Харарі у Давосі: Розвиток штучного інтелекту може призвести до "зламу" людського мозку

Найбільшою загрозою для людства найближчим часом може стати штучний інтелект.

Про це заявив ізраїльський історик та письменник Юваль Ной Харарі під час панельної дискусії в Давосі "Як вижити в ХХІ столітті", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми чуємо так багато про можливості нових технологій, і вони цілком реальні. Проте технології також можуть підірвати розвиток суспільства і стати загрозою для життя людей, починаючи від виникнення глобального класу непотрібних людей, цифрового колоніалізму і, зрештою, аж до цифрової диктатури", - сказав Харарі.

За його словами, унаслідок автоматизації процесів будуть ліквідовані мільйони робочих місць. А в міру того, як створюватимуться нові, не зрозуміло, чи зможуть люди набути необхідних навичок досить швидко.

Таким чином, у ХХІ столітті розгорнеться справжня боротьба проти непотрібності та незначущості, переконаний Харарі.

"Ті, хто не зможе боротися, стануть новим класом непотрібних людей. Звичайно, йдеться не з позиції друзів і родини, а некорисність, непотрібність з погляду економіки та політики. Буде колосальний розрив", - застеріг історик.

За його словами, йдеться про нерівність не тільки між класами, а й цілими країнами.

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"Розвиток штучного інтелекту створить колосальне багатство для певної групи людей, в той час, як інші країни стануть банкрутами чи цифровими колоніями... Ми говоримо про фантастичний сценарій, коли роботи повстають проти людей, але зараз ми поки говоримо про примітивний штучний інтелект. Він уже може призвести до порушення глобального балансу", - певен Харарі.

Ще однією небезпекою він називає формування цифрових диктатур, завдання яких - здійснювати постійний моніторинг за всіма.

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"Біологічні знання, помножені на комп’ютерну міць і на дані, дорівнює можливості здійснювати хакерські атаки на людей. І якщо у вас достатньо знань, ви можете здійснити таку хакерську атаку. Зламати мене, мій мозок і зрозуміти мене краще, ніж я сам себе розумію", - наголосив історик.

Як повідомляв Укрінформ, 21-24 січня у швейцарському Давосі проходить щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.

Фото: World Economic Forum/Ciaran McCrickard