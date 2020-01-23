Дизельгейт: Volkswagen виплатить рекордний екологічний штраф у Канаді

Німецький автовиробник Volkswagen виплатить у Канаді близько $150 мільйонів штрафу за порушення екологічних норм під час “дизельгейту”.

Відповідне рішення було ухвалено судом провінції Онтаріо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сума штрафу була погоджена сторонами обвинувачення та захисту й у понад 20 разів перевищує попередній канадський рекордний екологічний штраф, виписаний гірничо-видобувній компанії у 2014 році.

Оскільки Volkswagen повністю визнав свою вину за всіма 60 пунктами обвинувачення, апеляції до цього рішення не очікується. Компанія підтвердила, що незаконно завезла до Канади 130 тисяч автомобілів, які порушували місцеві екологічні стандарти.

Окрім штрафу, кошти від якого будуть розподілені між канадськими провінціями, залежно від кількості незаконно завезених туди автомобілів, під час судового процесу у Volkswagen також заявили, що протягом останніх років витратили на різноманітні програми із компенсації збитків, викликаних цим, понад $2 мільярди.

Як повідомлялося, у результаті ініційованих владою Сполучених Штатів у вересні 2015 року розслідувань VW змушений був визнати, що на кілька мільйонів проданих у світі автомобілів було встановлено програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

"Дизельгейт" викликав масове відкликання продукції VW з ринку для усунення технічних фальсифікацій. Концерн досяг угоди з владою США про штрафні та компенсаційні виплати на загальну суму понад 18 мільярдів доларів у рамках врегулювання скандалу.