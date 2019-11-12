Volkswagen потрапив у новий скандал — через надто високі зарплати

Провідний німецький автобудівник Volkswagen потрапив у новий скандал, цього разу в зв’язку з невиправдано високими зарплатами.

Про це повідомляє телеканал n-tv.

"Volkswagen знову втягується в судову справу: подейкують, що члени правління та менеджери виплачували надмірні зарплати та премії. Тому чотири менеджери VW повинні відповісти перед судом", - йдеться у репортажі.

Прокурор Брауншвейга порушив справу щодо надмірної оплати членам виробничої ради концерну проти чотирьох високопосадових колишніх та діючих управлінців компанії - двох попередніх членів правління, а також колишнього та нинішнього менеджерів.

Згідно з матеріалами звинувачення, менеджери, що відповідають за кадрові питання, встановили завищені оклади і премії членам виробничої ради компанії у період з травня 2011 року по травень 2016 року, що призвело до збитків на суму 5,05 млн євро.

Volkswagen стверджує, що звинувачення спрямовані не проти власне концерну, а проти окремих осіб. Водночас Volkswagen наразі обмежив зарплати провідних працівників.

Фото: picture alliance/dpa