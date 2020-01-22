Європа створює відкритий "хмарний" простір для науки та досліджень

Одним із головних напрямків інноваційного розвитку європейської економіки, поряд із впровадженням безвуглецевих технологій, є трансформація цифрової сфери, яка вже розглядається як самодостатній економічний ресурс.

Про це під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вже розпочали рух до створення ефективної цифрової економіки. Зараз оцінюємо можливості, які виходять з опрацювання даних, як поновлювальний ресурс, на кшталт вітрової або сонячної енергії. Кожні 18 місяців ми подвоюємо обсяг даних, що виробляємо. Це промислові й комерційні дані, 85% з яких ми ніколи не використовували, що не є раціональним. У таких базах даних приховані скарби та нові відкриті можливості для бізнесу і суспільства", - наголосила президент Єврокомісії.

Однією з складових цифрової економіки, за її словами, мають стати пакети неперсоніфікованих даних, які виходять від держав, бізнесу та інших корпоративних партнерів. Європа буде регульовано й поступово відкривати такі дані як самодостатній ресурс для інновацій та для пошуку нових ринкових рішень.

"Наші вчені вже розпочали таку роботу. Ми створюємо відкриту "хмарну" наукову базу, яка буде надійним простором для дослідників, щоб зберігати власні дані і отримувати доступ до даних з інших дисциплін. Це буде європейська хмара відкритої науки, і ми будемо першими у світі, хто це зробить", - сказала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що з розвитком такої спільної платформи та розробки чітких правил її використання доступ до неї буде відкритим для ширшого громадського сектору і бізнесу, а також – для міжнародних партнерів, які зможуть скористатися досягненнями європейської науки.

"Ще основою нашої цифрової стратегії є захист персональних даних. ...У межах регуляторних правил загального захисту даних ми встановили стандарти щодо поводження з персональною інформацією для усього світу", - повідомила президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що такі ж регуляторні рамки мають бути встановлені для розвитку та використання штучного інтелекту, в межах яких буде достатньо простору для прогресу і досліджень, і водночас буде чітко дотриманий принцип захисту приватності особистості, її прав та безпеки. Такі правила, за словами фон дер Ляєн, розповсюджуватимуться також на міжнародні компанії з розробки технологій штучного інтелекту, які матимуть бажання працювати на європейському ринку та з європейськими компаніями у цій галузі.

Фото: World Economic Forum