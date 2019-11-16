Роботи-вбивці ніколи не мають стати реальністю - глава МЗС Німеччини

На нараді в Женеві 125 країн домовилися про засади поводження зі смертельними автономними системами зброї, фактично - з бойовими роботами.

Ухвалення Керівних принципів 125 державами-учасницями Конвенції ООН про деякі види звичайних озброєнь прокоментував міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

«Роботи-вбивці ніколи не мають стати реальністю. Після п’яти років важких переговорів ми сьогодні вперше досягли широкого міжнародного консенсусу щодо червоних ліній у питанні використання автономних функцій у системах озброєнь. Прийняття в Женеві Керівних принципів наближає нас на крок до нашої мети: міжнародного оголошення поза законом повністю автономних систем летальної зброї», - цитує Мааса МЗС Німеччини.

Керівні принципи встановлюють необмежене застосування міжнародного права для всіх майбутніх систем озброєнь і, відповідно, визначають ключові принципи, такі як відповідальність людини та підзвітність за використання зброї. Це стало результатом тривалих переговорів, які в деяких випадках викликали чималий опір, додав міністр.

Він висловив особливу подяку всім країнам, які долучилися до заклику про підтримку Керівних принципів у вересні в Нью-Йорку на засіданні Альянсу за багатосторонність.

«Ми ще далекі від мети, але з Керівними принципами ми зараз заклали основу для регулювання летальних систем автономної зброї», - заявив Маас.

Німеччина працює з 2014 року над регулюванням використання летальних систем автономної зброї на міжнародному рівні в рамках Конвенції ООН про зброю. У цих системах - також відомих як «роботи-вбивці» - застосовується штучний інтелект, отже, йдеться про запобігання війнам майбутнього.