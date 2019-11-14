Американські вчені розповіли, як створити роботів з емоціями

Дослідники Кінсон Ман і Антоніо Дамасіо з університету Південної Каліфорнії описали підхід, який допоможе створити роботів зі «штучним еквівалентом почуттів».

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Дослідники Кінсон Ман і Антоніо Дамасіо описали підхід, який допоможе створити роботів зі "штучним еквівалентом почуттів", - йдеться в повідомленні.

На думку вчених, ключем до появи емоцій і почуттів служить гомеостаз - прагнення системи до подолання умов навколишнього середовища, відновлення внутрішнього балансу і самовідтворення.

Це прагнення лежить в основі інстинкту самозбереження.

На думку Мана і Дамасіо, найперспективніший шлях до створення роботів, які думають і відчувають, - це поєднання методик глибокого навчання і так званої м'якої робототехніки (конструювання роботів з матеріалів, які максимально подібні до біологічних тканин).

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Така комбінація дасть змогу виробити у роботів певне відчуття власної вразливості і гомеостатичну реакцію на зовнішні зміни.

Зазначається, що створення роботів, здатних проявляти гомеостатичні реакції, має сприяти поліпшенню їх «поведінкової автономії». Таким чином, людям і роботам буде простіше взаємодіяти і вирішувати виникнення конфліктних ситуацій.