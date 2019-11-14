У Нідерландах робот Сара доглядає людей похилого віку

У Нідерландах робот на ім’я Сара допомагає людям похилого віку - він показує вправи, з ним можна зробити зарядку, пограти в ігри, подивитися разом шоу чи просто поговорити.

Про це повідомляє NOS.

"Я щаслива, що змогла дожити до такого, це зробили для мене. Я думаю, що це дуже мило", - зазначила жінка, якою опікується робот Сара.

Люди похилого віку дуже добре реагують на Сару. Взаємодія з роботом дуже хороша у будь-якому віці.

Персонал будинку для літніх людей також позитивно ставиться до нового мешканця - робота, який залишиться на рік як випробування.

Робот також може транслювати відео, тож персонал будинку для літніх людей може не боятися на якийсь час залишити пацієнта.