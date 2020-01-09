Українські стартапери планують робити зубні щітки з паперу

Українці представлять у США стартап з виробництва екологічних зубних щіток з паперу.

Про це повідомляється у сюжеті телеканалу іномовлення UA|TV.

Як зазначається, у всьому світі щорічно викидають приблизно 25 тонн пластикових зубних щіток, що негативно впливає на стан навколишнього середовища. Сьогодні деякі компанії повертаються до натуральних матеріалів, таких як, наприклад, деревина.

«В Україні запропонували своє вирішення проблеми – екологічно чисту зубну щітку, зроблену з паперу. Уже цього місяця винахід представлять на українському стенді в межах Міжнародної виставки споживчої електроніки в Лас-Вегасі (США)», - йдеться у повідомленні.

Творцем паперової зубної щітки виступив Ілля Кичук. З ідеєю створення паперових зубних щіток він разом зі своєю тепер уже дружиною Дариною у 2017 почав брати участь в екологічних конкурсах.

“Тоді ще продукту, щоправда, не було. Просто показували ідею та розповідали, як це може виглядати, в цілому концепцію. Тоді вже позитивно реагували, і ми зрозуміли, що потрібно далі інтенсивно працювати”, – зазначив він.

З першим прототипом щітки проєкт увійшов до п’ятірки кращих світових стартапів на конкурсі CLIM@ в Німеччині. Команда також виграла поїздку до Нью-Йорка. Чотири місяці учасники жили в США та шукали інвестиції, партнерів, клієнтів.

Кичук зазначає, що й деякі готелі, й навіть великі корпоративні бренди вже згодні купувати такі щітки. Саме передзамовленнями наразі й займаються розробники, а також працюють над поліпшеним варіантом щітки без пластику.

Виробляти екощітки вирішили в Китаї, оскільки лише там взялися за роботу за складною технологією.

“Вона зроблена з целюлози, не з дерев. Щітка вироблена з відходів цукрової тростини. Тільки один елемент, нейлон, не є екологічно чистим. Але на цьому етапі Асоціацією стоматологів він визнаний найзручнішим”, – розповів Кичук.

Користуватися екощіткою можна буде цілий місяць.

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На роздрібному ринку приблизно за 1 долар багаторазову щітку з целюлози можна буде придбати вже в наступному році.

Як зазначає розробник щітки, переговори з мережею одного з українських супермаркетів – в процесі. У планах українського екобренду – створити цілий дорожній набір: паперовий гребінець, капці, вушні палички, упаковки для шампуню та гелю.