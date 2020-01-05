NASA показало космічну Різдвяну ялинку
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Укрінформ
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) показало знімок скупчення, яке називається Різдвяна ялинка.
Як зазначає NASA, розташування зірок на зображенні говорить про те, що вони є новоутвореними зірками.Через 100 тисяч років вони залишать місця свого народження та область втратить свій вигляд, який нагадує сніжинку.
Телескопу "Спітцеру", який зробив знімок, також вдалося розглянути частину туманності Конус. Її частина видніється в лівому нижньому куті зображення.