NASA показало космічну Різдвяну ялинку

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) показало знімок скупчення, яке називається Різдвяна ялинка.

Як зазначає NASA, розташування зірок на зображенні говорить про те, що вони є новоутвореними зірками.Через 100 тисяч років вони залишать місця свого народження та область втратить свій вигляд, який нагадує сніжинку.

Читайте також: Астронавтка NASA опублікувала знімок Евересту з космосу

Телескопу "Спітцеру", який зробив знімок, також вдалося розглянути частину туманності Конус. Її частина видніється в лівому нижньому куті зображення.